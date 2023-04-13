Стоматолог рассказала, какие привычки приводят к разрушению зубов

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Зубы могут разрушаться из-за привычки удалять остатки пищи деревянными зубочистками и грызть ногти. Об этом Москве 24 рассказала врач-стоматолог Ирина Никитина.

По ее словам, деревянной зубочисткой легко травмировать десневой сосочек. Может возникнуть воспаление, в результате чего есть риск присоединения инфекции.

"Лучше всего пользоваться зубными нитями. И только если их нет под рукой, можно очень аккуратно удалить застрявший между зубами кусочек пищи зубочисткой", – отметила эксперт.





Ирина Никитина врач-стоматолог Причиной разрушения зубов часто становится и привычка что-либо грызть. Я уж не говорю о том, чтобы открывать крышки бутылок зубами. Это может привести к появлению сколов на эмали и травмированию зубов.

Грызть ручку или карандаш также очень вредно для зубов. Если раскусывать семечки центральными резцами, эмаль стачивается и они становятся более чувствительными. Кроме того, привычка грызть ногти не только разрушает зубы, но и повышает риск занести патогенную микрофлору в рот, предупредила Никитина.

Также она обратила внимание на свойственную детям привычку сосать палец. Это приводит к патологии развития прикуса, так как зубные ряды приобретают форму арки, объяснила специалист.

Еще одна опасная привычка – постоянно что-то жевать. Особенно это касается некачественных углеводных перекусов, например печенья (даже детского) или хлопьев. Все это чревато развитием кариеса, отметила Никитина.





Ирина Никитина врач-стоматолог Промежуток между приемами пищи должен составлять как минимум два часа. Это нужно, чтобы у слюны было время восстановить кислотно-щелочной баланс в полости рта и предотвратить разрушение эмали.

Кроме того, стоматолог посоветовала не злоупотреблять средствами с отбеливающим эффектом. Их частое использование приводит к повышению чувствительности зубов. Из-за этого может появиться болезненная реакция при употреблении холодного, а также на воздух и определенные продукты, заключила эксперт.

Ранее врач-стоматолог Вячеслав Минко рассказал, что состояние эмали может ухудшиться при использовании щеток с жесткой щетиной. В результате может появиться гиперчувствительность зубов, предупредил специалист.



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