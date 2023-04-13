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08:40

Общество

Стоматолог рассказала, какие привычки приводят к разрушению зубов

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Зубы могут разрушаться из-за привычки удалять остатки пищи деревянными зубочистками и грызть ногти. Об этом Москве 24 рассказала врач-стоматолог Ирина Никитина.

По ее словам, деревянной зубочисткой легко травмировать десневой сосочек. Может возникнуть воспаление, в результате чего есть риск присоединения инфекции.

"Лучше всего пользоваться зубными нитями. И только если их нет под рукой, можно очень аккуратно удалить застрявший между зубами кусочек пищи зубочисткой", – отметила эксперт.

Причиной разрушения зубов часто становится и привычка что-либо грызть. Я уж не говорю о том, чтобы открывать крышки бутылок зубами. Это может привести к появлению сколов на эмали и травмированию зубов.
Ирина Никитина
врач-стоматолог

Грызть ручку или карандаш также очень вредно для зубов. Если раскусывать семечки центральными резцами, эмаль стачивается и они становятся более чувствительными. Кроме того, привычка грызть ногти не только разрушает зубы, но и повышает риск занести патогенную микрофлору в рот, предупредила Никитина.

Также она обратила внимание на свойственную детям привычку сосать палец. Это приводит к патологии развития прикуса, так как зубные ряды приобретают форму арки, объяснила специалист.

Еще одна опасная привычка – постоянно что-то жевать. Особенно это касается некачественных углеводных перекусов, например печенья (даже детского) или хлопьев. Все это чревато развитием кариеса, отметила Никитина.

Промежуток между приемами пищи должен составлять как минимум два часа. Это нужно, чтобы у слюны было время восстановить кислотно-щелочной баланс в полости рта и предотвратить разрушение эмали.
Ирина Никитина
врач-стоматолог

Кроме того, стоматолог посоветовала не злоупотреблять средствами с отбеливающим эффектом. Их частое использование приводит к повышению чувствительности зубов. Из-за этого может появиться болезненная реакция при употреблении холодного, а также на воздух и определенные продукты, заключила эксперт.

Ранее врач-стоматолог Вячеслав Минко рассказал, что состояние эмали может ухудшиться при использовании щеток с жесткой щетиной. В результате может появиться гиперчувствительность зубов, предупредил специалист.

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Трошина Любовь

обществомедицина

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