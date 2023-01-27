Стоматолог рассказал, как сохранить здоровые зубы в пожилом возрасте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Регулярная и правильная чистка зубов, а также употребление грубых овощей и фруктов поможет сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

"Проблемы, часто возникающие у пожилых, – классические виды воспаления десен в виде гингивита, пародонтита. Они появляются в основном из-за большого количества липких углеводов. Это различные виды мучной продукции – хлеб, булки, каши, картофель. Все это без должной гигиены может скапливаться и очень быстро формировать зубные конгломераты, на которых располагается большое количество бактерий", – пояснил специалист.





Алексей Антипенко врач-стоматолог У пожилых могут быть нарушения в эндокринной системе, например проблемы с щитовидной, паращитовидными железами, надпочечниками, которые будут приводить к изменению состава слюны и тканевых жидкостей. Это в свою очередь провоцирует достаточно быстрое и агрессивное образование наддесневого и поддесневого зубного камня.

"За счет наличия камня идет постоянное микробное раздражение тканей, приводящее постепенно к потере костной ткани, к уходу десны с оголением корня", – предупреждает стоматолог.

Чтобы избежать таких проблем, нужно обязательно чистить зубы каждый день. Делать это следует утром после еды и вечером перед сном. Стоматолог порекомендовал также использовать вощеные зубные нити с содержанием фтора и ершики для промежутков между зубов. Причем стоит отдавать предпочтение тем, которые проходят в межзубное пространство с усилием. Такой ершик лучше справится со своей задачей, чем слишком маленький.

Кроме того, в обязательном порядке нужно использовать ирригатор, подчеркнул Антипенко. Также эксперт посоветовал есть больше грубой пищи, которая поможет очистить зубы от липкого налета после приема углеводов. Это может быть яблоко или морковь. Если человеку сложно употреблять твердую еду, можно натирать ее на терке, добавил специалист.

Тем, у кого есть полные съемные или частичные съемные протезы, эксперт порекомендовал обязательно обрабатывать их в специальных ночных растворах. Они необходимы для удаления бактерий. Желательно, чтобы перед погружением в ночной дезинфицирующий раствор также проводилась чистка съемных протезов специальной щеткой, которая немного крупнее обычной. Помимо того, существуют специальные пасты для протезов, но можно использовать и обычную, комментирует врач.





Алексей Антипенко врач-стоматолог Если есть материальные возможности, я бы еще посоветовал приобрести мини-ультразвуковую ванну для чистки зубных протезов. Это маленькая коробочка, напоминающая мыльницу. Туда вносится специальный дезинфицирующий состав, нажимается кнопка, и раз в неделю происходит глубокое очищение зубных протезов. Тоже очень полезная штука.

Вместе с тем Антипенко порекомендовал хотя бы раз в полгода посещать стоматолога, чтобы контролировать состояние зубов.

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