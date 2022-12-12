17:49Общество
Диетолог рассказала, как укрепить кости в пожилом возрасте
Фото: depositphotos/myviewpoint
Продукты с содержанием белка, кальция и витамина D помогут пожилым укрепить кости, рассказала Москве 24 врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.
При этом прежде всего эксперт советует обратиться к врачу и определить состояние костной ткани. Нередко по результатам анализов и диагностики назначаются специальные препараты.
Помимо приема лекарств, важно к тому же и правильно питаться, продолжает Лазуренко. По ее словам, в рационе обязательно должно присутствовать достаточное количество белка, который можно получить из красного или белого мяса.
"Нужно восполнять уровень кальция. Это могут быть не только молочно-кислые продукты. В семенах льна или кунжуте тоже находится большое количество кальция, который нам необходим для формирования костной ткани. Причем семена желательно измельчать", – говорит эндокринолог.
В рационе обязательно должны присутствовать и продукты с содержанием витамина D, который будет помогать кальцию усваиваться, отмечает врач. Он присутствует в морской рыбе, водорослях и печени трески, добавила эксперт.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не употреблять при остеопорозе соль, продукты с пальмовым маслом, газировку, горький шоколад и кофеиносодержащие напитки. По словам эксперта, такие продукты будут дополнительно вымывать кальций из организма, что может усугубить заболевание.
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