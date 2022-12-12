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17:49

Общество

Диетолог рассказала, как укрепить кости в пожилом возрасте

Фото: depositphotos/myviewpoint

Продукты с содержанием белка, кальция и витамина D помогут пожилым укрепить кости, рассказала Москве 24 врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

При этом прежде всего эксперт советует обратиться к врачу и определить состояние костной ткани. Нередко по результатам анализов и диагностики назначаются специальные препараты.

Помимо приема лекарств, важно к тому же и правильно питаться, продолжает Лазуренко. По ее словам, в рационе обязательно должно присутствовать достаточное количество белка, который можно получить из красного или белого мяса.

Мясо богато белком. Это строительный материал, который идет прежде всего на поддержание целостности костной ткани, опорно-двигательного аппарата.
Наталья Лазуренко
врач-диетолог, эндокринолог

"Нужно восполнять уровень кальция. Это могут быть не только молочно-кислые продукты. В семенах льна или кунжуте тоже находится большое количество кальция, который нам необходим для формирования костной ткани. Причем семена желательно измельчать", – говорит эндокринолог.

В рационе обязательно должны присутствовать и продукты с содержанием витамина D, который будет помогать кальцию усваиваться, отмечает врач. Он присутствует в морской рыбе, водорослях и печени трески, добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не употреблять при остеопорозе соль, продукты с пальмовым маслом, газировку, горький шоколад и кофеиносодержащие напитки. По словам эксперта, такие продукты будут дополнительно вымывать кальций из организма, что может усугубить заболевание.

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