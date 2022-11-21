08:14Общество
Терапевт рассказал, как пожилым людям снизить риск травм
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Создание максимально безопасных условий в квартире, соблюдение определенных правил на улице и прием лекарств от остеопороза поможет пожилым людям снизить риск травматизма. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
По словам эксперта, пожилые граждане часто страдают от остеопороза, поэтому травмы у них случаются гораздо чаще, чем у людей других возрастных групп.
"Кроме того, пожилые ходят шаркая, у них плохая координация из-за того, что многие аппараты, отвечающие за равновесие, начинают плохо работать", – объясняет врач.
Специалист рекомендует убрать или переставить в квартире все, что могло бы спровоцировать падение.
Для прогулки на улице лучше всего выбирать обувь с нескользкой подошвой. Если человек ходит с тростью, необходимо, чтобы она была со специальными нескользящими наконечниками, отмечает терапевт.
"Бывают такие палочки, у которых не один конец, а четыре, которые могут помочь удержаться. И дорогу свою надо взрослым людям хорошо знать. Где бордюр, где приступок, и, даже если им неловко, надо не стесняться просить молодых о помощи", – подчеркнул Хухрев.
Ранее были названы продукты для укрепления костей. В частности, для этих целей в свой рацион стоит включать пищу с содержанием кальция и витамина D. Речь идет о молочных продуктах, листовых овощах вроде капусты, а также морской рыбе типа скумбрии или сельди и яичных желтках.
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