Терапевт рассказал, как пожилым людям снизить риск травм

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Создание максимально безопасных условий в квартире, соблюдение определенных правил на улице и прием лекарств от остеопороза поможет пожилым людям снизить риск травматизма. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам эксперта, пожилые граждане часто страдают от остеопороза, поэтому травмы у них случаются гораздо чаще, чем у людей других возрастных групп.

"Кроме того, пожилые ходят шаркая, у них плохая координация из-за того, что многие аппараты, отвечающие за равновесие, начинают плохо работать", – объясняет врач.

Специалист рекомендует убрать или переставить в квартире все, что могло бы спровоцировать падение.





Алексей Хухрев врач-терапевт Дома не должно быть никаких валяющихся на полу проводов, никаких ковров. И по возможности должно быть меньше торчащих углов. Это так называемая беспрепятственная среда.

Для прогулки на улице лучше всего выбирать обувь с нескользкой подошвой. Если человек ходит с тростью, необходимо, чтобы она была со специальными нескользящими наконечниками, отмечает терапевт.

"Бывают такие палочки, у которых не один конец, а четыре, которые могут помочь удержаться. И дорогу свою надо взрослым людям хорошо знать. Где бордюр, где приступок, и, даже если им неловко, надо не стесняться просить молодых о помощи", – подчеркнул Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт Женщинам после 65 и мужчинам после 70–75 нужно в обязательном порядке пройти денситометрию (диагностика плотности и вероятности переломов костной ткани. – Прим. ред.), чтобы понимать степень выраженности остеопороза. Кости к этому моменту статистически достаточно легко ломаются. Если у человека выраженный остеопороз, ему нужны лекарства.

Ранее были названы продукты для укрепления костей. В частности, для этих целей в свой рацион стоит включать пищу с содержанием кальция и витамина D. Речь идет о молочных продуктах, листовых овощах вроде капусты, а также морской рыбе типа скумбрии или сельди и яичных желтках.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!