Врач объяснила, почему длительное отсутствие зуба опасно для организма

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Удаление или выпадение зуба без последующей имплантации может негативно повлиять на пищеварительную систему и привести к асимметрии лица. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, нутрициолог Ольга Народовская.

По ее словам если во рту нет всех зубов, перегружается ферментативная система желудка. Из-за этого возникает дефицит питательных веществ, рассказала врач.





Ольга Народовская врач-терапевт, кардиолог, нутрициолог Сначала это протекает довольно незаметно. Но через несколько лет может появиться ломкость волос, ногтей, бледность, сухость кожи, слабость.

Пережевывание пищи на стороне, где все зубы целы, не станет решением проблемы. "Так вы будете перегружать одну часть, из-за чего как минимум происходит асимметрия лица", – подчеркнула Народовская в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, участок без зуба начинает затягиваться, что приводит к уменьшению костной ткани. Возникает риск провисания кожи, раннего старения, нарушения дикции, добавила врач.

"Если выпал зуб, нужно сразу обратиться к стоматологу и по его показаниям ставить имплантат", – рекомендовала специалист.

При этом важно не только количество зубов, но и то, как они смыкаются между собой. Неправильный прикус влияет на здоровье позвоночника в целом и шейного отдела в частности.





Ольга Народовская врач-терапевт, кардиолог, нутрициолог За счет того, что нагрузка распределяется неравномерно, может сформироваться шейный остеохондроз. Если при проблемах с прикусом человек начинает пережевывать пищу на одной стороне, есть риск развития гипертонуса височных и шейно-лицевых мышц.

Проблемы с прикусом могут привести и к частой головной боли. Тех, кто исправляет проблему у ортодонта, неприятные симптомы беспокоят значительно реже, отметила терапевт.

Ранее стоматолог Ася Габуева рассказала, почему длительный стресс приводит к потере зубов. По словам врача, в тревожном состоянии у человека выделяется кортизол, который влияет на состав слюны и повышает уровень кислотности. Это приводит к развитию кариеса, стоматита и других заболеваний полости рта.

