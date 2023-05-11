Стоматолог рассказала о предметах, которые помогут в уходе за зубами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для ухода за зубами стоит использовать ополаскиватель для рта, зубную нить, ирригатор, щетку, пасту и специальный гель, заявила стоматолог Луиза Автандилян. Об этом сообщает "Газета.ру".

Врач в первую очередь подчеркнула необходимость использования зубной щетки и посоветовала купить монопучковую, так как она лучше справляется с межзубными промежутками и позволяет качественнее очистить их от остатков еды.

Автандилян предложила использовать ирригатор и нить как дополнительный уход за зубами.

Во время чистки зубов людям не стоит забывать не только о зубной пасте, но и об ополаскивателе для рта, отметила врач.

"Он борется с бактериями, замедляя их размножение, а входящие в состав активные химические компоненты укрепляют зубную эмаль и снижают кислотность во рту", – рассказала она.

Врач советует приобрести стоматологический гель, она пригодится в том случае, когда у человека начинается воспалительный процесс в полости рта. Гель воздействует на раздраженные участки десен, снижает их кровоточивость и покраснение.

Ранее гигиенист Елена Захарова заявляла, что электрическая щетка подойдет тем, кто не может тщательно следить за правильным методом чистки зубов.

Она отметила, что слишком быстрая чистка или неправильный выбор щетки могут привести к гиперчувствительности и скоплению налета на зубах.



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