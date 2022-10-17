Врач рассказал, из-за чего зубы могут стать чувствительными

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Причиной повышенной чувствительности зубов к горячему, холодному и кислому может быть воспаление височно-челюстного сустава. Также на эмаль влияет неправильно подобранная еда, плохая зубная паста и стресс, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-стоматолога, главного врача стоматологической клиники Илью Антонова.

Он рассказал о воспалении височно-челюстного сустава. Поначалу человек слышит щелчки своей челюсти, потом возникает звон в ушах и боль, иногда может появиться отечность и сильная боль в висках. В ночное время суток, утверждает эксперт, развивается бруксизм – повышенный тонус жевательных мышц челюсти. Из-за этого зубы стираются, возникает пародонтит.

"Если не уделять внимание такой проблеме, запустится целый комплекс проблем, ведущих к полной потере зубов, а не то что к их чувствительности", – объяснил Антонов.

Также чувствительность зубов повышают сладости и кислые продукты. По мнению эксперта, подобная пища изнашивает эмаль. Помимо этого, неправильно подобранная зубная паста может стать причиной повышенной чувствительности. Иногда эмаль может измениться и из-за недостатка витаминов и микроэлементов.

Кроме того, регулярный стресс и эмоциональное перенапряжение влияют на качество зубов. Тревожность может стать причиной появления бруксизма, от чего зубы становятся чувствительнее. Из-за скрежета могут начаться головные боли и нарушение слуха.

Ранее врач рассказал, что неприятный запах изо рта может говорить о серьезном заболевании. Галитоз – научное название симптома – может быть признаком той или иной патологии. Одной из причин является плохая гигиена и проблемы со здоровьем зубов и десен.

"Доктор 24": здоровые зубы

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