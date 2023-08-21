Стоматолог назвала очищающие зубную эмаль продукты

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Яблоки, клубника, жесткие овощи и фрукты очищают зубную эмаль. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на стоматолога Марию Балакиреву.

По ее словам, если взять персик, то его волокна могут застревать между контактами. В таком случае стоит воспользоваться зубной нитью. Эксперт подчеркнула, что любая пища будет во вред, если не ухаживать за полостью рта.

Балакирева посоветовала раз в полгода посещать стоматолога, проводить осмотр, делать ультразвуковую чистку и профгигиену, а также снимать зубные камни.

Ранее специалист отмечала, что частое употребление продуктов с большим содержанием сахара и сладких напитков может привести к ухудшению состояния зубной эмали. Она уточнила, что углеводы хорошо прилипают к стенке эмали.

До этого стоматолог Луиза Автандилян заявила, что отказ от чистки зубов перед сном может привести к образованию кариеса и зубного камня, проблемам с деснами. Кроме того, остатки пищи являются комфортной средой для различных микроорганизмов, которые за ночь выделяют химические вещества, вызывающие неприятный запах.

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