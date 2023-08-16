Стоматолог объяснила, почему нельзя пропускать чистку зубов перед сном

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Отказ от чистки зубов перед сном может привести к образованию кариеса и зубного камня, проблемам с деснами, неприятному запаху изо рта и другим негативным последствиям. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-стоматолог Луиза Автандилян.

"Чистка зубов непосредственно перед сном предотвращает скопление кариесогенных микроорганизмом в ротовой полости, продукты жизнедеятельности которых прямым образом влияют на состояние зубной эмали, ослабляя и разрушая ее", – объяснила специалист.

По ее словам, налет на зубах достаточно быстро может превратиться в камень, который невозможно удалить самостоятельно. Тот, в свою очередь, способен спровоцировать заболевания десен.

"Зубной камень не только выглядит на зубах неэстетично, но и зачастую становится причиной воспаления и кровоточивости десен", – отметила Автандилян.

Кроме того, остатки пищи являются комфортной средой для различных микроорганизмов, которые за ночь выделяют химические вещества, вызывающие неприятный запах. Это называется галитозом.

Ранее стоматолог Кристина Маслова дала советы по выбору зубной щетки. Она рекомендовала обращать внимание на жесткость и количество щетинок, а также на наличие силиконовых вставок, которых не должно быть у качественных девайсов.

