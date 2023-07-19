Стоматолог назвал покупателей пломб с маркетплейсов идиотами

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Пломбы с маркетплейсов не являются безопасными, а приобретать их могут только идиоты, которые не следят за своим здоровьем. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на стоматолога-ортопеда Ивана Муссурова.

"Я видел виниры, которые можно было нагреть и одеть. Получалось как в детстве, вампирская челюсть. Аналогично практически уверен, что нашлись идиоты, которые решили заработать на пломбах. А человек всегда был жаден, всегда хочет сэкономить на себе, на других, в том числе на своем здоровье, к сожалению", – подчеркнул он.

По словам специалиста, его пациенты осознают ценность лечения и им важен профессионализм врача. Эксперт считает, что к пломбам с маркетплейсов можно прибегнуть только в чрезвычайных ситуациях при временной замене поврежденного или выпавшего зуба.

"Ведь действительно может случиться что-то вдали от цивилизации, в дороге, на рыбалке, в тайге, на море, где нет стоматолога. Тогда можно что-то подобное использовать. Только так я допускаю подобные глупости", – сказал Муссуров.

Стоматолог добавил, что за несколько сотен рублей в маркетплейсах можно купить "экологически чистый материал", а в отзывах покупатели пишут, что такие пломбы им помогают.

Ранее стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рассказала, что зубы мудрости, так называемые "восьмерки", при неправильном росте могут не только подвинуть своих "соседей", но и спровоцировать кариес. Исправить положение можно будет только после удаления "восьмерки", потому что появится свободное пространство для выравнивания зубов, добавила врач.

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