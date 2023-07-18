Названы главные причины развития кариеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Инфекции во рту могут провоцировать развитие кариеса, предупредила хирург-стоматолог Надежда Патлата. Об этом сообщает News.ru.

"Кариес, разрушающий твердые ткани зуба, главным образом провоцируется инфекцией в полости рта. В первую очередь недуг развивается из-за плохой гигиены полости рта", – подчеркнула эксперт.

Врач обратила внимание, что у людей, которые внимательно следят за гигиеной, реже возникают какие-либо проблемы с зубами. Однако свою роль может играть и генетика – некоторые пациенты могут быть предрасположены к возникновению кариеса больше, чем другие, объяснила Патлата.

Специалист также отметила, что причиной кариеса может быть дефект прикуса, поскольку неправильное расположение зубов может мешать тщательному очищению.

"На появление кариеса может влиять вредное производство – например, если человек работает на предприятии, где есть контакт с фтором", – добавила она.

Ранее стоматолог Елена Мартынова объяснила, что полость рта является отделом пищеварительной системы, поэтому проблемы с зубами будут оказывать влияние на процессы обработки пищи. Также это может привести к головокружению и боли в ушах.

До этого врач-стоматолог Кристина Маслова посоветовала при выборе зубной щетки обращать внимание на ее жесткость, количество щетинок и силиконовые вставки.



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