Стоматолог назвала четыре неочевидные причины, по которым выпадают зубы

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Каждый второй человек старше 30 лет, по статистике, потеряет один или несколько зубов. Первой и самой распространенной неочевидной причиной потери здоровых зубов является заболевание десен, а именно пародонтит – воспалительное заболевание, при котором атрофируются ткани, удерживающие зуб в его лунке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-стоматолога Диану Левчук.

По информации эксперта, болезнь развивается постепенно, ее первой стадией является гингивит, который характеризуется кровоточивостью десен, их покраснением. Она отметила, что пациенты часто не обращают на это внимание, потому что не испытывают болевых ощущений, а причиной кровоточивости считают слишком жесткую зубную щетку. Но если гингивит не лечить, он перейдет в неизлечимый пародонтит, предупредила врач.

Часто пародонтит развивается из-за бактерий, которые скапливаются в зубном налете. Они раздражают десны, после проникают в костную ткань, чем вызывают хроническое воспаление, объяснила стоматолог.

"Единственной профилактикой потери зубов из-за пародонтита является предотвращение его развития. Для этого стоит регулярно, как минимум один раз в полгода, посещать стоматолога <...> Также к врачу стоит обратиться, если вы начали замечать кровоточивость десен", – сказала Левчук.

Еще одной причиной выпадения здоровых зубов эксперт назвала рецессию десны или ее опущение. В таком случае корень зуба постепенно оголяется, десна отделяется, зуб расшатывается и выпадает. Патология, как уточнила врач, видна невооруженным глазом, но пациенты не спешат к специалистам.

"У кого-то оголенные зубы становятся более чувствительными, а у кого-то нет. А если нет боли или явного дискомфорта, у нас не принято лишний раз посещать стоматолога", – объяснила медик.

По словам Левчук, первопричиной потери зубов является плохая гигиена полости рта. При этом даже многие взрослые люди не умеют правильно чистить зубы. Так, они не знают, что, помимо зубной щетки, необходимо пользоваться еще и ирригатором. Раз в полгода стоит делать профессиональную гигиену полости рта, только она сможет полностью избавить от зубного камня.

Также человек может потерять зубы из-за неправильного прикуса. Стоматолог уточнила, что часто зубам не хватает места в зубном ряду. Из-за этого образуется скученность, становится невозможно качественно удалять зубной налет. Последнее и грозит их выпадением, заключила врач.

Ранее стоматолог Елена Мартынова сообщила, что полость рта является отделом пищеварительной системы, поэтому проблемы с зубами будут оказывать влияние на процессы обработки пищи. Также это может привести к головокружению и боли в ушах.

До этого врач-стоматолог Кристина Маслова рассказала, что при выборе зубной щетки стоит обращать внимание на ее жесткость, количество щетинок и силиконовые вставки. Последних не должно быть у качественных девайсов.

"Доктор 24": привычки, которые разрушают зубы