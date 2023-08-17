Стоматолог рассказала о портящих здоровье зубов продуктах

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Частое употребление продуктов с большим содержанием сахара и сладких напитков может привести к ухудшению состояния зубной эмали, предупредила стоматолог Мария Балакирева. Об этом сообщает News.ru.

"Углеводы хорошо прилипают к стенке эмали. За счет слюны они тяжело отмываются, поэтому после приема пищи приходится хотя бы прополоскать рот, а лучше почистить зубы", – объяснила она.

Чай или кофе с сахаром способствуют образованию тонкого налета, что приводит к потемнению зубов, добавила врач. Балакирева подчеркнула, что всегда нужно внимательно следить за гигиеной полости рта, независимо от того, чем человек питается.

Она рекомендовала раз в полгода посещать стоматолога, который сможет оценить состояние эмали. Также следует периодически делать ультразвуковую чистку и снимать зубные камни.

Ранее были названы причины, из-за которых человека может беспокоить повышенная чувствительность зубов. Среди них, например, употребление кислой или сладкой пищи. Следует учитывать, что такие продукты фактически изнашивают зубную эмаль. Кроме того, проблема может появиться на фоне неверно подобранной пасты. В частности, речь идет про абразивные чистящие средства, применяемые для отбеливания зубов.

Также чувствительность может повышаться из-за дефицита витаминов и микроэлементов, стрессов и воспаления височно-челюстного сустава.



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