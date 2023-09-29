В России могут запустить продажу рыбы на бирже

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На площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи может начаться продажа рыбной продукции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на протокол заседания комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Подлинность документа подтвердили в пресс-службе Минсельхоза. В нем сообщается о разработке Минфином законопроекта, который позволит проводить подобные торги, а также о наделении кабмина необходимыми для этого полномочиями.

Помимо этого, в протоколе упоминается о проработке проекта по возведению экспортно-импортного агрологистического комплекса для данных целей, он будет построен на полуострове Назимова во Владивостоке.

Уточняется, что возможность продавать рыбу на электронных торгах может появиться уже во втором квартале следующего года. Согласно документу, в ЦБ сообщили о готовности оказывать помощь организаторам торговли в получении нужных лицензий.

Минсельхоз и ФАС уже внесли изменения в правила предоставления субсидий РЖД по возмещению потерь в доходах из-за установления льготных тарифов на перевозку рыбной продукции.

Ранее сообщалось, что в конце октября возле станции метро Косино на востоке столицы заработает рыбный рынок "Москва на волне". Он расположится по адресу Новоухтомское шоссе, дом 2а.

До этого ФАС выдала предостережение на фоне публичного заявления о росте стоимости мяса свинины. Предостережение представляет собой превентивную меру, призывающую не допустить нарушений антимонопольных законов.