Рыбный рынок "Москва на волне" появится на востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Рыбный рынок "Москва на волне" заработает в конце октября возле станции метро Косино на востоке города. Он расположится по адресу Новоухтомское шоссе, дом 2а. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что там можно будет купить разнообразную рыбу и морепродукты, выловленные из всех морей и рек России, других стран СНГ и дружественных государств. Повара рыночных ресторанов приготовят блюда из купленных гостями продуктов.

В сообщении говорится, что на рынке также будут представлены икра, крабы, свежие полуфабрикаты и консервы, которые изготовили в море на рыболовецком судне. Кроме того, на рынке установили много аквариумов с разными видами морских обитателей и рыб, на фоне которых можно сфотографироваться.

Уточняется, продукция до попадания на прилавок будет проходить обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу. Ее будут проводить эксперты Государственной ветеринарной службы Москвы.

На сайте добавили, что рыбная продукция популярна у москвичей.

Так, в начале лета в рамках фестиваля "Рыбная неделя" люди приобрели полмиллиона блюд. Продавцы реализовали более 230 тонн рыбы, в том числе 40 тонн охлажденной, 65 тонн замороженной, 48 тонн копченой, 38 тонн сельди и более 42 тысяч упаковок консервов. Самыми популярными позициями стали корюшка, камбала, треска, зубатка, гребешки и мидии.

При этом в августе сообщалось, что шпроты, икра и другая готовая продукция из рыбы и морепродуктов могут подорожать на 15–20% из-за ограничения их ввоза в РФ. Запрет на ввоз морепродуктов из недружественных стран приведет к их дефициту и росту цен, однако в перспективе ситуация нормализуется, уточняла доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова.

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