Шпроты и другие морепродукты могут подорожать в РФ на 20% – эксперт

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Шпроты, икра и другая готовая продукция из рыбы и морепродуктов могут подорожать на 15–20% из-за ограничения их ввоза в РФ. Об этом в беседе с "Российской газетой" заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова.

Она объяснила, что запрет на ввоз морепродуктов из недружественных стран приведет к их дефициту и росту цен, однако в перспективе ситуация нормализуется, поскольку отечественные компании смогут постепенно нарастить производство и занять освободившиеся ниши.

"Наиболее популярными в России были латвийские шпроты. Но российские рыбаки и рыбопереработчики легко смогут занять эту нишу. <...> И это успокоит цены", – отметила Новикова.

Другие опрошенные изданием эксперты уверены, что введенные в РФ ограничения в будущем позволят сделать морепродукты более доступными для россиян. Например, вместо старых деликатесов, таких как омары, которые и так покупало мало людей, появятся новые – черноморская и японская креветки.

В конце июля стало известно, что правительство РФ ввело запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств, в частности США, стран ЕС и Норвегии.



Правительство РФ запретило ввозить в страну рыбу из недружественных стран