Бастрыкин поручил принять дополнительные меры для выдачи Исмаилова из Черногории

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры к выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова из Черногории в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СК подчеркнули, что Исмаилов совершил преступления в отношении граждан РФ, поэтому отвечать за них необходимо по российским законам.

"Доказательства, собранные следствием, подтверждают его причастность к совершению на территории России таких преступлений, как убийство двух предпринимателей, похищение человека и незаконный оборот оружия. Материалы следствия не оставляют сомнений в причастности Исмаилова к преступлениям", – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на данный момент СК РФ не получил документов по вопросу выдачи Исмаилова.

Исмаилова задержали в Подгорице 1 октября на основании ордера на розыск, который выдала Россия. Решение об аресте предпринимателя обжаловали местные адвокаты. Сам он попросил власти Черногории предоставить ему политическое убежище. Сообщалось, что суд рассмотрит его заявление 12 ноября.

Согласно версии следователей, предприниматель совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом организовал убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году на Новорижском шоссе. Исполнитель Мехман Керимов расстрелял мужчин из пистолета, подъехав к ним на автомобиле. Позднее он был осужден на 13 лет колонии строгого режима

