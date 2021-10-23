Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа Черногории в выдаче Тельмана Исмаилова

13:54
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа Черногории в выдаче экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщает РИА Новости.
В СК РФ подчеркнули, что из-за предоставления Исмаилову политического убежища Черногорией его выдача России невозможна. Следствие не может согласиться с принятым решением.
"За совершение указанных тяжких преступлений Исмаилов установленного законом наказания не понес, продолжая находиться в розыске. Председатель СК РФ, на основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова, поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что бизнесмен Тельман Исмаилов, чьей выдачи требует РФ, получил убежище в Черногории, что стало основанием для его освобождения из черногорской тюрьмы. Адвокат Марина Русакова также подтвердила, что Исмаилов отпущен из экстрадиционного изолятора.
Исмаилова задержали в Подгорице 1 октября на основании ордера на розыск, который выдала Россия. Решение об аресте предпринимателя обжаловали местные адвокаты. Сам он попросил власти Черногории предоставить ему политическое убежище. Сообщалось, что суд рассмотрит его заявление 12 ноября.
Согласно версии следователей, предприниматель совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом организовал убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году на Новорижском шоссе. Исполнитель Мехман Керимов расстрелял мужчин из пистолета, подъехав к ним на автомобиле. Позднее он был осужден на 13 лет колонии строгого режима
Генпрокуратура РФ направила в Черногорию запрос об экстрадиции Тельмана Исмаилова
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