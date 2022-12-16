Причиной крушения Ми-8 в Бурятии мог стать пожар в двигателе

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Согласно предварительной версии, причиной крушения вертолета Ми-8 в Бурятии могло стать возгорание в двигателе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"При посадке, по предварительным данным, в воздухе у вертолета произошел пожар в двигателе", – пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что воздушное судно принадлежало Улан-Удэнскому авиазаводу. При этом вертолет не эксплуатировался и только готовился к поставке.

Позднее в ГУ МЧС Бурятии подтвердили, что возгорание произошло в момент посадки. Вертолет должен был приземлиться в аэропорту Байкал.

К тушению пламени привлечены пожарные. Возгоранию присвоен второй ранг сложности.

Инцидент произошел 16 декабря на аэродроме в Улан-Удэ. В результате погибли трое членов экипажа, пассажиров на борту не было.

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