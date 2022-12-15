Самолет загорелся после вынужденной посадки в Новосибирске

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Самолет Ан-12 загорелся после вынужденной посадки в аэропорту Толмачево в Новосибирске, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"В 12:57 (08:57 по московскому времени. – Прим. ред.) экипаж самолета Ан-12 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево из-за отказа силовой установки. В процессе руления на стоянку наблюдалось горение в правой части крыла в районе четвертого двигателя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-спасательные службы аэропорта оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее один человек погиб в результате крушения вертолета Ми-2 в Костромской области. Еще четыре человека пострадали. Авария произошла примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино.

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