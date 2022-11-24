Самолет Владивосток – Новосибирск вынужденно сядет в Благовещенске

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Самолет авиакомпании S7, выполняющий рейс из Владивостока в Новосибирск, изменил маршрут и совершит экстренную посадку в Благовещенске. Об этом со ссылкой на представителя аэропорта сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. В столице Амурской области борт посадят на запасной аэродром.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Челябинска в Москву, совершил вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Его госпитализировали.

До этого самолет рейсом Бишкек – Москва совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за пассажира, у которого было подозрение на гипертонический криз. Мужчину направили в больницу.

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