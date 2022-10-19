Самолет Челябинск – Москва вынужденно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолет, осуществлявший перелет из Челябинска в Москву, совершил вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Его госпитализировали, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Казань.

"На борту находилось 169 пассажиров, посадка проведена благополучно", – говорится в сообщении.

Заболевшего доставили в медучреждение города Казани. В пресс-службе добавили, что в 06:04 самолет продолжил движение по маршруту.

Ранее сообщалось, что самолет рейсом Бишкек – Москва совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Уточнялось, что у него было подозрение на гипертонический криз. Пассажира направили в больницу на машине скорой помощи. Позже самолет продолжил полет по маршруту.

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