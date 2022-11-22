Два рейса из Москвы не смогли сесть в Ургенче из-за тумана

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Рейсы из Москвы во вторник утром, 22 ноября, не смогли сесть в Ургенче на северо-западе Узбекистана из-за тумана. Об этом со ссылкой на представителя АО Uzbekistan Airports сообщает РИА Новости.

Уточняется, что воздушные судна были перенаправлены на запасные аэродромы в другие узбекские города – Бухару и Навои. Речь идет о рейсах HY-9616 Uzbekistan Airways и S73245 S7 Airlines.

Собеседник агентства отметил, что посадка прошла в штатном режиме. Лайнеры вылетят в Ургенч, как только позволят погодные условия.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Uzbekistan Airways из Москвы в Ташкент перенаправили в город Навои из-за сильного ветра в аэропорту назначения.

До этого рейс "Аэрофлота" Москвы – Бухара вынужденно сел в аэропорту в Навои из-за тумана. Посадка прошла в штатном режиме.

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