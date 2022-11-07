Самолет из Москвы не смог приземлиться в Ташкенте из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways из Москвы в Ташкент утром 7 ноября перенаправили в город Навои из-за сильного ветра в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости представитель аэропорта столицы.

Он отметил, что посадка в Навои прошла в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что рейс "Аэрофлота" из Москвы в Бухару (Узбекистан) в субботу, 5 ноября, утром вынужденно сел в аэропорту в Навои из-за тумана. Посадка прошла в штатном режиме.

До этого сообщалось, что самолет рейсом Бишкек – Москва совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Уточнялось, что у него было подозрение на гипертонический криз. Пассажира направили в больницу на машине скорой помощи. Позже самолет продолжил полет по маршруту.

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