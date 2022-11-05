Рейс из Москвы в Бухару вынужденно сел в Навои из-за тумана

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Бухару (Узбекистан) в субботу, 5 ноября, утром вынужденно сел в аэропорту в Навои из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель АО Uzbekistan airports.

Он пояснил, что причиной стал сильный туман в аэропорту назначения. Он добавил, что посадка прошла в штатном режиме.

Рассматривается возможность доставки пассажиров до пункта назначения на автобусах.

Ранее сообщалось, что самолет рейсом Бишкек – Москва совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Уточнялось, что у него было подозрение на гипертонический криз. Пассажира направили в больницу на машине скорой помощи. Позже самолет продолжил полет по маршруту.

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