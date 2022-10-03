Летевший из Бишкека в Москву самолет вынужденно сел в Оренбурге из-за больного пассажира

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Самолет, следовавший из Бишкека в московский аэропорт Шереметьево, совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщает ТАСС.

Уточняется, что у пассажира было подозрение на гипертонический криз. Его госпитализировали на машине скорой помощи. Самолет продолжил полет по маршруту.

Ранее два самолета авиакомпании "Аэрофлот", выполнявших рейсы из Москвы в Ереван, вынужденно приземлились в аэропорту Минеральных Вод. Самолеты приземлились в Ставропольском крае по решению авиакомпании. Посадка была вызвана техническими причинами.

До этого сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Москва – Орск, совершил вынужденную посадку в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира. Его госпитализировали сразу после приземления борта в аэропорту Курумоч.

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