Самолет Москва – Орск вынужденно приземлился в Самаре

14:46
Фото: depositphotos/Chalabala
Самолет, выполнявший рейс Москва – Орск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Курумоч в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Орска.
"Сел в Самаре, стало плохо пассажиру. Ему либо окажут медицинскую помощь на месте, либо госпитализируют, и самолет продолжит полет до Орска", – сказали в аэропорту.
В воздушной гавани отметили, что не располагают информацией о том, когда самолет вылетит в Орск. Там уточнили, что по расписанию борт должен был сесть в пункте назначения в 16:20 (14:20 по московскому времени).
В самарском аэропорту, в свою очередь, сообщили, что пассажир был госпитализирован.
"В настоящее время борт готовится к вылету в аэропорт назначения", – добавили в пресс-службе.
Ранее самолет российской авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Ош, совершил вынужденную посадку в Бишкеке в связи с возникшими техническими неполадками. О характере неполадок не сообщалось.
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