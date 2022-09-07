Самолет Москва – Орск вынужденно приземлился в Самаре

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Самолет, выполнявший рейс Москва – Орск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Курумоч в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Орска.

"Сел в Самаре, стало плохо пассажиру. Ему либо окажут медицинскую помощь на месте, либо госпитализируют, и самолет продолжит полет до Орска", – сказали в аэропорту.

В воздушной гавани отметили, что не располагают информацией о том, когда самолет вылетит в Орск. Там уточнили, что по расписанию борт должен был сесть в пункте назначения в 16:20 (14:20 по московскому времени).

В самарском аэропорту, в свою очередь, сообщили, что пассажир был госпитализирован.

"В настоящее время борт готовится к вылету в аэропорт назначения", – добавили в пресс-службе.

Ранее самолет российской авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Ош, совершил вынужденную посадку в Бишкеке в связи с возникшими техническими неполадками. О характере неполадок не сообщалось.