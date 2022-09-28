Два самолета Москва – Ереван совершили вынужденную посадку в Минводах

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Два самолета авиакомпании "Аэрофлот", выполнявших рейсы из Москвы в Ереван, вынужденно приземлились в аэропорту Минеральных Вод в Ставропольском крае.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика, самолеты приземлились в Минводах по решению авиакомпании. Посадка была вызвана техническими причинами.

Уточняется, что пассажиров разместили в зоне ожидания аэропорта, полет в Ереван будет продолжен после замены воздушного судна.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Москва – Орск, совершил вынужденную посадку в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира. Его госпитализировали сразу после приземления борта в аэропорту Курумоч.

До этого самолет российской авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Ош, совершил вынужденную посадку в Бишкеке в связи с возникшими техническими неполадками. О характере неполадок не сообщалось.

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