Фото: телеграм-канал "Следком"

Шасси разрушилось у самолета при посадке в аэропорту Иркутска. В результате происшествия пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным источника, самолет следовал из Душанбе в Иркутск. Как уточнили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, ЧП произошло с Airbus А-320-200 авиаперевозчика "Уральские авиалинии".

По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Ее также проведет СК РФ. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

В пресс-службе иркутской авигавани уточнили, что на данный момент аэродром не принимает самолеты, так как пострадавшее судно все еще находится на взлетно-посадочной полосе.

Ранее самолет Ан-24, выполнявший рейс из Иркутска в бурятский поселок Таксимо, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа правого двигателя. Уточнялось, что в полете он пробыл 35 минут. На борту находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!