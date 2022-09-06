Неисправность обнаружили при взлете самолета "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга

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Неисправность в системе уборки шасси обнаружили при взлете самолета из Екатеринбурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Уральские авиалинии".

Проблему нашли на рейсе U6–305 по маршруту Екатеринбург – Сочи.



"Сейчас самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово", – говорится в сообщении.



Для пассажиров пообещали подготовить резервный борт.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Самарканда в Москву, вернулся в аэропорт вылета. По техническим причинам экипаж принял решение на возврат в аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме.

