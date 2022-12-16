Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в Улан-Удэ

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Вертолет Ми-8 разбился при посадке на аэродроме в Улан-Удэ, погибли три человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

"Вертолет Ми-8 разбился при посадке на аэродроме Байкал в Улан-Удэ. Погибли три человека, находившиеся на борту", – сказал представитель ведомств.

По данным источника ТАСС, при падении вертолет загорелся.

"Огонь охватил вертолет полностью, сейчас его тушат", – сказал он.

По его словам, все трое погибших являются членами экипажа. Пассажиров на борту Ми-8 не было.

Ранее один человек погиб в результате крушения вертолета Ми-2 в Костромской области. Еще четыре человека пострадали. Авария произошла примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино.

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