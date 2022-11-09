Упавший под Костромой вертолет Ми-2 проверяли перед вылетом – авиакомпания

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Потерпевший крушение под Костромой вертолет Ми-2 проходил проверку перед вылетом. Об этом сообщает "Костромское авиапредприятие", которому принадлежало транспортное средство.

"8 ноября во время предполетной проверки отклонений не выявлено", – передает РИА Новости сообщение авиакомпании.

Уточняется, что в 2019 году были проведены работы по капитальному ремонту вертолета, который проводится раз в шесть лет. В феврале этого года транспорт получил сертификат летной годности до декабря 2025 года, добавили представители компании.

ЧП произошло вечером 8 ноября. Вертолет санитарной авиации Ми-2 потерпел крушение при заходе на посадку примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино.

В момент катастрофы на борту находились пять человек, в том числе один пациент, которого везли на госпитализацию. Он погиб. Два фельдшера и два пилота были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

По данным экстренных служб, вертолет Ми-2 принадлежит "Костромскому авиапредприятию". В настоящее время рассматриваются две версии крушения – неисправность и ошибка пилотирования.

Позднее следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта по факту крушения.



Стала известна предварительная причина падения вертолета под Костромой

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!