Вертолет повредил винт при посадке в аэропорту Внуково

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Вертолет повредил винт во время совершения посадки в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"При посадке в аэропорту Внуково вертолет специального летного отряда "Россия" повредил винт", – сказал представитель ведомства.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

В то же время, по данным источника "Интерфакса", в результате нештатной посадки вертолета Ми-8 есть пострадавшие.

"Вертолет Ми-8 при посадке во "Внуково" зацепил лопастями землю и получил повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие", – сказали в экстренных службах.

Ранее Ми-8 совершил аварийную посадку, перевернулся и загорелся в районе поселка Тахтоямск Магаданской области. При совершении посадки вертолет столкнулся с объектом на земле, после чего перевернулся и загорелся. В результате пострадал один человек, а вертолет получил повреждения.

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