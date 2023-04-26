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Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания. По предварительным данным, он рухнул в озеро, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"У МиГ-31 в ходе выполнения планового полета, предварительно, загорелся один из двигателей, после чего он упал. По предварительным данным, самолет рухнул в озеро", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, пилоты могли катапультироваться. Очевидцы отметили, что в районе падения самолета заметили двух парашютистов, указал источник в силовых структурах.

Согласно информации, истребитель упал в 10 километрах от города Мончегорска в районе острова Риж-Губа. На место случившегося направились оперативные службы.

Ранее вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области. Сообщалось, что объект был предназначен для оказания экстренной медицинской помощи и принадлежал подразделению санитарной авиации.

В результате крушения вертолета погиб его пилот. До посадки на аэродроме оставалось около пяти километров. Предварительной причиной падения воздушного средства назвали техническую поломку.