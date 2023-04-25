Уголовное дело возбудили после падения вертолета в Волгоградской области

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК.

"Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека")", – говорится в сообщении.

О падении вертолета под Волгоградом стало известно около 06:30 по московскому времени. Сообщалось, что объект был предназначен для оказания экстренной медицинской помощи и принадлежал подразделению санитарной авиации.

В результате крушения вертолета погиб его пилот. До посадки на аэродроме оставалось около пяти километров. Предварительной причиной падения воздушного средства назвали техническую поломку.

