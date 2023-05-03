Пропавший вертолет Ми-2 приземлился в пункте назначения в Забайкалье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вертолет Ми-2, который ранее не вышел на контрольную связь в Забайкальском крае, совершил посадку в пункте назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На данный момент вертолет приземлился в пункте назначения. Пострадавших нет", – уточнил собеседник информагентства.

В настоящее время специалисты устанавливают причины, по которым воздушное судно не вышло на связь.

Ранее глава Сретенского района Забайкальского края Алексей Закурдаев сообщал, что Ми-2 должен был выйти на связь в полдень 3 мая, однако не сделал этого. Позже в региональной прокуратуре заявили, что связь с пилотом вертолета все же удалось установить.

