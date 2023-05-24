Автомобиль въехал в дом на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль марки "Рено" въехал в дом № 32 на улице Ивана Франко на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов уточняют детали аварии. На месте происшествия затруднений движения не наблюдается.

До этого маршрутка с пассажирами въехала в дерево в подмосковном Щелкове. Травмы получили шесть человек, включая водителя транспортного средства. По факту произошедшего прокуратура Московской области начала проверку.

