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Происшествия

Движение на 81-м км МКАД затруднено из-за аварии

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 81-го километра МКАД произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП последний опрокинулся на проезжую часть. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем официальном телеграм-канале.

На месте аварии уже работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших уточняются.

"Движение в районе ДТП затруднено, заняты 4 полосы из 6. Просим водителей выбирать альтернативные маршруты", – предупредили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что машина представительского и высшего класса Aurus, у которой заметили правительственные номера, столкнулась с автомобилем Volvo в центре Москвы.

До этого пять пассажиров и водитель получили травмы в ДТП с маршруткой на 17-м километре автодороги Щелково – Фряново в Московской области.

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