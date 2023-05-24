00:04Происшествия
Движение на 81-м км МКАД затруднено из-за аварии
На месте аварии уже работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших уточняются.
"Движение в районе ДТП затруднено, заняты 4 полосы из 6. Просим водителей выбирать альтернативные маршруты", – предупредили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что машина представительского и высшего класса Aurus, у которой заметили правительственные номера, столкнулась с автомобилем Volvo в центре Москвы.
До этого пять пассажиров и водитель получили травмы в ДТП с маршруткой на 17-м километре автодороги Щелково – Фряново в Московской области.
"Рейд 112": автомобиль каршеринга врезался в другую машину на Измайловском шоссе в Москве
Читайте также