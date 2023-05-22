Один человек пострадал в ДТП после столкновения трех автомобилей в Шмитовском проезде

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Один человек пострадал в аварии с участием трех автомобилей в Шмитовском проезде, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

"Столкновение трех транспортных средств, есть один пострадавший", – уточнили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в РПЦ опровергли информацию о том, что автомобиль патриарха Московского и всея Руси Кирилла попал в аварию на проспекте Мира в Москве. Как уточнили источники, автомобиль Aurus с патриархом успешно добрался до храма Христа Спасителя, где была проведена служба.

До этого о ДТП с автомобилем представительского и высшего класса Aurus с правительственным номерами стало известно утром 22 мая. Машина столкнулась с автомобилем Volvo. В результате аварии никто не пострадал.

Слухи о том, что в Aurus находился патриарх Кирилл распространились в телеграм-каналах.