Четыре человека погибли в ДТП в Тверской области

Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Четыре человека погибли в результате аварии на мосту в Рамешковском районе Тверской области ночью 21 мая. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Тверской области.

По факту произошедшего ДТП Бежецкий межрайонный следственный отдел завел уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Следствие установило, что ночью 21 мая на трассе Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Рамешковском муниципальном округе Тверской области автомобиль въехал в металлическое дорожное ограждения. В результате аварии погибли четверо мужчин. Мальчика 2012 года рождения госпитализировали с травмами.

"На место аварии оперативно был осуществлен выезд руководителя и следователя следственного подразделения, криминалиста отдела криминалистики регионального следственного управления СК России", – отметили в ведомстве.

По данным СК, специалисты провели детальный осмотр места ДТП. Для установления всех обстоятельств аварии назначили ряд экспертиз, включая судебно-техническую, генетическую, судебно-медицинскую. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии с легковой машиной и грузовиком в Подмосковье. В ведомстве подчеркнули, что в аварии получили травмы четыре человека.

