ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла произошло на внутренней стороне МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошла авария с участием двух автомобилей и мотоцикла. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что ДТП случилось на 53-м километре дороги, на месте работают оперативные службы города.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что движение в районе аварии затруднено, они посоветовали гражданам выбирать пути для объезда.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль наехал на препятствие и опрокинулся в Лефортовском тоннеле. Из-за ДТП было затруднено автомобильное движение по двум из трех полос.

До этого Дептранс сообщал о ДТП, которое произошло на 15-м километре МКАД. Грузовик въехал в стоявшую на дороге неисправную фуру, после чего фуру отбросило на обочину, а большегруз перекрыл две полосы движения.

