Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Подмосковье

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Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии с легковой машиной и грузовиком в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"В 02:07 по московскому времени на Володарском шоссе в районе дома 14 произошло столкновение легкового автомобиля Lada и грузовой машины Iveco, – отметили в ведомстве.

По словам представителя пресс-службы МВД, в аварии также получили травмы четыре человека.

Ранее в столичном прокуратуре сообщили, что в Лианозовском проезде в Москве водитель Mercedes сбил 11-летнюю девочку. Отмечается, что авария случилась, когда девочка переходила дорогу в неположенном месте.

Ребенка доставили в больницу с травмами. Прокуратура СВАО контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

До этого у 59-летнего водителя внедорожника Toyota Land Cruiser Prado произошел приступ эпилепсии, после чего он въехал в остановку и сбил двух женщин в Артеме Приморского края. В местном Минздраве заявили, что все участники ДТП были доставлены в Артемовскую городскую больницу.

