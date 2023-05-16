Автомобиль сбил 11-летнюю девочку в Лианозовском проезде в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Лианозовском проезде в Москве водитель Mercedes сбил 11-летнюю девочку. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале прокуратуры Москвы.

В сообщении указано, что ДТП произошло, когда ребенок переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали. Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств случившегося.



Ранее в Мытищах полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу, после чего скрылся с места происшествия. ДТП произошло возле одного из домов на улице Сукромке.

До этого у водителя внедорожника произошел приступ эпилепсии, после чего он въехал в остановку и сбил двух женщин в Артеме Приморского края. В местном Минздраве уточнили, что все участники аварии были доставлены в Артемовскую горбольницу.