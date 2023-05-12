Пьяный полицейский сбил девушку на пешеходном переходе в Мытищах и скрылся с места ДТП

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Сотрудник УВД, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает столичное управление МВД.

ДТП произошло возле одного из домов на улице Сукромке в Мытищах. Отмечается, что мужчина 1992 года рождения управлял автомобилем Kia Rio. Он не снизил скорость перед приближением к нерегулируемому пешеходному переходу и наехал на девушку 2006 года рождения.

Мужчина скрылся после произошедшего, а пострадавшую доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Позже сотрудникам полиции удалось задержать водителя. Было установлено, что он двигался на личном транспорте и находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе служебной проверки мужчину уволят.

Мытищинская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты уголовного дела, возбужденного по пунктам "а", "б" части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места происшествия".

Бывший сотрудник УВД предстанет перед судом с участием прокуратуры, будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения, добавили в пресс-службе.

Ранее в Москве водитель такси наехал на двух человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло на Комсомольском проспекте в районе дома 30. Две пострадавшие женщины были госпитализированы.



Водитель такси сбил двух пешеходов на Комсомольском проспекте