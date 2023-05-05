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07:43

Происшествия

Водитель сбил людей на остановке в Приморье из-за приступа эпилепсии

Фото: прокуратура Приморского края

У водителя внедорожника произошел приступ эпилепсии, после чего он въехал в остановку и сбил двух женщин в Артеме Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

"Предварительно установлено, что 59-летний мужчина не справился с управлением Toyota Land Cruiser Prado по причине приступа эпилепсии, совершил наезд на леерное ограждение и на двух женщин, находящихся на тротуаре, в непосредственной близости от автобусной остановки Дворец культуры", – заявили в ведомстве.

Сейчас организована проверка по факту происшествия. В местном Минздраве рассказали, что две сбитые женщины и водитель были госпитализированы в Артемовскую горбольницу.

По информации медиков, у водителя произошел приступ хронического заболевания. У одной пострадавшей многочисленные ушибы и ссадины, у второй – повреждения обоих конечностей.

Ранее сообщалось, что девять человек получили травмы после столкновения легковой машины и микроавтобуса в районе Гурзуфа в Крыму. Семеро из пострадавших являются несовершеннолетними.

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