Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре до конца дня 22 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве ожидается кратковременный дождь, гроза и ветер с порывами 12–15 метров в секунду до 22:00 22 мая, сообщается в телеграм-канале столичного управления МЧС.

В министерстве порекомендовали водителям снижать скорость и увеличивать дистанцию между автомобилями, избегать внезапных маневров на дороге, а также парковать машину далеко от деревьев.

В московском Дептрансе также призвали водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефоны во время движения в связи с погодными условиями.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, добавили в ведомстве. Кроме того, в МЧС призвали не оставлять детей без присмотра и быть осторожными.

В случае необходимости граждане могут позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

Ранее Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за дождей до конца недели. Как уточнили в ведомстве, из-за погодных условий может быть снижена видимость на дорогах.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали при возникновении чрезвычайной ситуации, ДТП или поломке не оставаться рядом с автомобилем, а уйти за пределы проезжей части.