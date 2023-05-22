Синоптик предупредила о самых неблагоприятных днях на неделе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пятница и суббота, 26 и 27 мая, станут самыми неблагоприятными днями на неделе с точки зрения погодного режима. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Практически всю неделю, до субботы, 27 мая, включительно, погода будет облачная с прояснениями и дождями различной интенсивности. Температурный режим – около или чуть ниже климатической нормы", – отметила синоптик.

По ее словам, в ночь на вторник, 23 мая, в городе прогнозируется 9...11 градусов. Днем столбики термометров покажут 21...23. Практически такой же температурный фон будет наблюдаться и в среду. В четверг в ночные часы прогнозируется 10...12 градусов. Днем воздух прогреется до 22...23.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Наиболее неблагоприятными ожидаются пятница и суббота. Над нами будет располагаться высотный циклон. Это значит, что будет облачно, большую часть времени будет идти дождь. На ночной температуре это не скажется, она останется в пределах 9...14 градусов. Дневные температуры в эти дни будут на уровне 18…23 градусов.

Ранее жителей столицы предупредили, что на неделе с 22 мая в городе может выпасть более трети месячной нормы осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он пояснил, что над Москвой прольется от 20 до 25 миллиметров осадков.

