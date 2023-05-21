Больше трети месячной нормы осадков выпадет в Москве на предстоящей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве на предстоящей неделе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков, и на фоне активной циклонической деятельности дожди зарядят с новой силой", – сказал метеоролог.

По его словам, в рабочие дня в городе выпадет от 20 до 25 миллиметров осадков. При этом 21 мая дожди будут несильными – на столицу прольется 1–2 миллиметра осадков.

Ранее сообщалось, что до 18:00 воскресенья в Москве ожидаются дождь и гроза. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Дождливая погода сохранятся в городе до вторника. При этом температура воздуха подрастет. 23 мая она составит 20–22 градуса тепла.

