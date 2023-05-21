Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В воскресенье в Москве ожидаются сильный ветер и дождь, в связи с чем автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Сегодня до 18:00 в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза и сильный ветер. <...> Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефоны", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось 21 мая воздух в столице прогреется до 17–19 градусов тепла. Возможны осадки. Порывы ветра будут достигать 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, дожди и грозы сохранятся в Москве до вторника. Порывы ветра могут усилиться до 15–17 метров в секунду.

