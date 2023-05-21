Москвичам рассказали о погоде 21 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 21 мая, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами дожди и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 17 до 19 градусов, в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 755 миллиметров ртутного столба.

Синоптики также предупреждают, что кратковременные дожди с грозами ожидаются в столичном регионе с воскресенья 21 мая до вторника 23 мая. Кроме того, синоптики предупреждают о порывах ветра вплоть до 15–17 метров в секунду.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, каким ожидается предстоящий летний сезон в России. По его прогнозу, общий температурный фон окажется около нормы, возможно, слегка превысив ее.

